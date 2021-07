Schweißig oder geduscht: Menschen riechen für Fliegen lecker

Fliegen sind häufig auf der Suche nach Nahrung, und wir riechen für die Fliegen unglaublich attraktiv. Die Fliegen gehen also nach Körpergerüchen, auch nach Schweißgerüchen. Sie haben hochempfindliche Sinnesorgane. Sie fliegen also nicht nur an Menschen, die nach Schweiß riechen, sondern sie können auch bei Menschen, die regelmäßig duschen und sehr auf ihre Hygiene achten, von den normalen Körperdüften extrem angezogen werden.

In der Wohnung beispielsweise sind wir konkurrenzlos attraktiv. Es sind keine anderen Tiere da, die auch gut riechen. Wenn wir uns aber beispielsweise mal eine Wiese im Sommer anschauen, die von Kühen übersäht ist, dann ist es doch so, dass es auch noch viele andere Tiere gibt, die ungleich attraktiver auf Fliegen wirken.

Buschfliegen im Outback Australiens umschwärmen Menschen

Das kann natürlich auch uns Menschen passieren, wenn wir in Gegenden sind, in dem es keine oder wenig Großtiere gibt. Beispielsweise gibt es im australischen Outback Buschfliegen, die einen Menschen zu Hunderttausenden umschwärmen, in Nasen und Gehörgänge kriechen können oder auch in die Augen, was sehr unangenehm ist.

Wenn wir das also mit anderen Ländern vergleichen, werden wir hier in Deutschland noch relativ wenig von den Fliegen belästigt.