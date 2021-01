Kugelblitze finden immer wieder Erwähnung, es gibt immer wieder Zeichnungen, schon im 16., 17. Jahrhundert. Allerdings hat man da natürlich auch einen gewissen Aberglauben gepflegt.

Ich persönlich habe noch nie einen Kugelblitz gesehen, habe aber schon von so vielen Schilderungen gehört, dass ich geneigt bin zu glauben, dass es sowas geben kann. Und in dem Moment, wo mal jemand einen Kugelblitz in einem Museum oder so künstlich herstellen kann, glaube ich noch mehr dran.