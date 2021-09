Schlafen Fische im Fluss?

Schlafen Fische, z.B. Forellen, im Fluss - und wenn ja, warum werden sie dann nicht flussabwärts Richtung Meer abgetrieben?

Also die einfache Antwort lautet, ja die Forellen schlafen, und wenn sie schlafen, dann suchen sie im Fluss ruhige Stellen, Unterstände auf, wo die Strömung nahezu null ist. Das kann z.B. in kleinen Nischen sein, oder auch nahe am Boden des Flusses, wo die Strömung ja auch sehr viel geringer ist als nahe an der Oberfläche. Das ist die eine Erklärung. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass bei der Renaturierung von Flüssen dafür gesorgt wird, dass solche ruhigen Unterstände vorhanden bleiben; die Fische können dort ruhen, ohne weggeschwemmt zu werden.

Es gibt aber offenbar noch einen anderen Mechanismus, auf den mich der Fischwissenschaftler Robert Arlinghaus vom Leipniz-Institut für Gewässerökologie aufmerksam gemacht hat. Und zwar hat man zumindest bei Zebrafischen festgestellt, dass die nicht nur nachts schlafen, sondern auch tagsüber kurze Schlafphasen haben, die aber oft nur ein paar Sekunden gehen, und dann abgelöst werden von Phasen mit sehr hoher Aktivität. D.h. ihr Schlaf ist ein Sekundenschlaf und so kurz, dass die Fische nicht weit verdriftet werden können. Außerdem hat man beim Zebrafisch festgestellt, dass die Brustflossen auch im Schlaf aktiv sind - zumindest aktiv genug, dass die Fische die Stellung halten können. Bei den Forellen ist das weniger gut erforscht, aber der Zebrafisch wird in der Wissenschaft eben sehr häufig benutzt, um allgemeine Mechanismen bei Fischen zu erforschen. Insofern ist zu vermuten, dass es bei der Forelle ähnlich sein wird.

Und wie orientieren sich die Fische überhaupt: Wie schaffen Sie es, zum Bespiel mehr oder weniger genau an Ort und Stelle zu bleiben, und nicht irgendwann an der Quelle bzw. der Mündung zu landen, sondern immer so schnell zu schwimmen, dass es die Strömung gerade kompensiert?

Orientierung: Für uns ist es schwierig, sich das vorzustellen, weil wir im Wasser genau diese Schwierigkeiten hätten. Aber die Fische haben ganz andere Sinnesorgane. Sie können sich optisch sehr gut orientieren, und dann verfügen sie über ein eigenes Sinnesorgan, das sogenannte Seitenlinienorgan. Das heißt so, weil es wie so ein Kanal ist, der sich an der Seite des Fisches entlang zieht und mit dem sie extrem gut feinste Strömungsunterschiede erfassen können. Daran orientieren sie sich auch. Und was die Orientierung über weite Strecken betrifft, da hat man bei Forellen vor etwas mehr als zehn Jahren entdeckt, dass sie auch Sinneszellen haben, die auf Magnetfelder reagieren. Das heißt bei den weiten Strecken, die manche Forellen zurücklegen – vom Bach zum Meer und wieder zurück – orientieren sie sich möglicherweise auch am Magnetfeld der Erde.