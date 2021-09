Was bringt die Behandlung von Pflanzen mit Milchsäurebakterien?

per Mail teilen

Das sind effektive Mikroorganismen, die heute im biologischen Anbau gerne verwendet werden. Die verschiedenen Konstellationen an Zusätzen kann ich sehr positiv beurteilen. Es gibt ungefähr eine Milliarde Mikroorganismen pro Handvoll Boden, und ist der Boden zum Beispiel im Topf ausgelaugt oder einfach erschöpft durch viele Kulturen auf kleinem Raum, helfen die Mikroorganismen den Boden wieder zum Leben zu bringen. Das heißt, die Pflanzen können besser die Nährstoffe aufnehmen, alles wird besser und einfacher für die Pflanzen. Es ist schon eine gute Sache.

Kann man das auch über die Blätter spritzen?

Ja, aber das ist weniger effektiv. Die Mikroorgansimen sind im Boden am besten aufgehoben. Also bringen Sie diese am besten im Gießwasser oder mit einer Spritze flächig über dem Boden aus.