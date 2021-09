Was bewirkt Silberiodid, mit dem man Gewitterwolken "impft"?

Mit Silberiodid möchte man der Wolke vortäuschen, dass schon Eiskristalle enthalten sind. Das geht in der Tröpfchenphysik immer so: Die großen Tropfen wachsen auf Kosten der kleinen. Wenn da ein großer Tropfen ist und ein kleiner befindet sich in der Nähe, dann bindet der sich an den großen Tropfen, der dann noch größer wird. Wenn Eis da ist, bindet sich das Wasser am Eis, das Eis wird größer und am Ende entsteht vielleicht ein Eiskristall, das so groß ist, dass es als Hagelkorn von der Wolke nicht mehr gehalten werden kann und runterfällt. Mit dem Hagelflieger versucht man mithilfe von Silberiodid der Wolke etwas vorzutäuschen und sie dadurch zu zwingen, früher abzuregnen. Wenn sie das tut, wird natürlich andernorts – auf dem weiteren Weg der Wolke – ein möglicher Hagelschlag vermieden. Das Problem ist: Man hat bis heute keinen wirklichen Nachweis, dass das klappt. Das ist auch der Grund dafür, dass man es nicht weltweit macht, sondern nur in einigen Regionen. Ich bin der Meinung, dass da mehr der Glaube als die Wirklichkeit dahintersteht, denn man muss sich vorstellen: Wenn so eine richtige Gewitterfront ankommt, die manchmal 300 bis 400 km Ausdehnung hat, mit vielen, vielen Gewittern drin … Die Wassermasse ist unendlich, wenn Sie sich 10 mal 10 mal 10 km groß eine einzige Gewitterwolke vorstellen; da ist unheimlich viel Power drin. Wenn sich dann ein einmotoriges Sportflugzeug nähert, bestückt mit ein oder zwei Kanönchen, kann man sich denken, dass ein Erfolg in großem Stil gar nicht denkbar ist. Und eine kleine Wolke, die man mit so einem Flugzeug angehen könnte, die bringt gar nicht dieses Hagelwetter. Insofern bin ich da sehr vorsichtig.

Ist dieses Silberiodid denn giftig?

Ich bin kein Chemiker, aber es handelt sich dabei nicht um eine Chemikalie, die für unsere Gesundheit gefährlich ist in der Dichte, wie man sie spritzt. Aber da müssten Sie tatsächlich einen Chemiker fragen.