Kehren Vögel an die alte "Adresse" zurück?

Da gibt es momentan noch Unsicherheiten. Wir setzen aber große Hoffnung in das neue globale Beobachtungssystem, das wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickeln. Wenn das in zwei Jahren an der Internationalen Raumstation sitzt, können wir zum ersten Mal weltweit und auf dem ganze Zug eine Schwalbe beobachten. Dann können wir herausfinden, wohin die Schwalben gehen, die eben nicht mehr zurückkommen. Das ist für den Schutz der Tiere sehr wichtig, weil wir dann zum ersten Mal verstehen: Was passiert denen? Bleiben die irgendwo über dem Mittelmeer in einem schlechten Wetter hängen und stürzen dann ab? Kommen die nicht über die Sahara? Sind die Insekten im Sudan nicht mehr da, oder werden die irgendwie Pestizid behandelt? Oder was passiert den Schwalben wirklich?

Aber es gibt Vögel, die immer zum selben Nistkasten zurückkehren?

Ja. Es ist sehr spannend, wie die den wiederfinden. Wir haben bereits einige Hinweise darauf, wie diese Navigation zwischen Kontinenten funktionieren kann.