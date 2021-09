per Mail teilen

Das kommt auf die Art an. Singvögel wie Meisen oder Buchfinken werden vier bis sechs Jahre alt; manchmal auch etwas älter. Ein Geier dagegen kann 20 bis 30 Jahre alt werden; in Gefangenschaft sogar noch älter, weil er da weniger Gefahren ausgesetzt ist. Die höchste Lebenserwartung haben größere Vögel. So können Greifvögel bis zu 70 Jahre alt werden. Und Papageien können gut ein Menschenalter erreichen.