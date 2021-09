Man hat in den letzten Jahren sehr intensiv über Bakterien in heißen Quellen geforscht, auch den „Black Smokern“. Diese sogenannten thermophilen, also wärmeliebenden Bakterien können, soweit ich weiß, bis ungefähr 100, 110 vielleicht 120°C existieren. Diese Bakterien spielen eine große Rolle in einem Stoffwechsel, den wir anaerob nennen – also ohne Sauerstoff. Das ist ein Teil dieser sehr spannenden Lebensgemeinschaft, die sich um diese „Black Smokers“ am Meeresboden bilden.