Warum schleckt mich meine Katze so gern ab?

Manche Katzen machen das; ich höre von diesem Verhalten nicht zum ersten Mal. Was können die Gründe sein? Die Katze nimmt beim Lecken Salz von unserem Schweiß auf, was sie gerne mag. Manche Leute stört dieses Lecken, andere finden es eher lustig.

Das Verhalten ist verwandt mit einer Verhaltensstörung, bei der wollige Objekte gefressen oder an ihnen gesogen wird. Auch bei Weichplastik tritt dieses Phänomen auf; Weichplastik enthält den Weichmacher Lanolin, der auch in der Wolle vorkommt. Wenn zu viel Wolle gefressen wird, kann dies jedoch zu Obstruktionen, also Verstopfungen im Verdauungstrakt führen. Das kann so weit gehen, dass ein Tierarzt operativ eingreifen muss.

Solange es aber beim Menschenhaar bleibt und von diesem Haar nicht allzu viel aufgenommen wird, ist das nicht gefährlich.

In ihrem Fall ist es möglicherweise sogar ein gelerntes Ritual zwischen Ihnen und Ihrer Katze. Im Prinzip macht sie es aber, um beim Lecken Salz aufzunehmen.