Das kann man gerne machen! Wenn man ihnen normal in die Augen schaut, schauen sie zurück; sie schauen auch einander in die Augen. Man darf das nicht mit dem Drohfixieren verwechseln. Wenn man sie anstarrt, verstehen sie das als Drohung, und sie werden vielleicht die Distanz verringern, knurren oder den Körperumfang vergrößern. Und dann beginnt so etwas wie eine aggressive Kommunikation.