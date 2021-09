Wie kann ich meinem Hund übermäßiges Lecken abgewöhnen?

per Mail teilen

Das Lecken ist sicher als eine Art Liebkosung zu deuten. Lecken und Knabbern gehören in den Bereich des Schmusens. Das ist soziales Verhalten, das über die reine Fellpflege weit hinausgeht. Es zeigt eine bestehende Beziehung an und macht deutlich, dass man den anderen mag. In manchen Fällen kann es aber auch dazu eingesetzt werden, um etwas zu erreichen.

Das ist bei meinem Hund eher nicht der Fall; er leckt auch Fremde sofort ab.

Ich würde den Hund zu mir rufen und mit ihm weggehen oder etwas anderes mit ihm machen, wenn er zu exzessiv leckt.