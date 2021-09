Was ist saurer Regen und wie entsteht er?

Man untersucht den Regen auf seinen Ionen-Gehalt. So stellt man fest, ob er mehr basisch oder mehr sauer ist. Die Säure entsteht durch Luftverschmutzung, genauer gesagt durch Schwefelpartikel. In den letzten Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen, diese zu reduzieren. So wurden in der Großindustrie Entschwefelungsanlagen eingerichtet und der Schwefelausstoß bei Autos reduziert. Daher ist der saure Regen gar nicht mehr so aktuell.

Der saure Regen wurde damals für das Waldsterben mitverantwortlich gemacht.

Genau. Als Gegenmaßnahme hat man zur Neutralisierung großflächig mit Hubschraubern Wälder gekalkt, um dem sauren Regen Einhalt zu gebieten.

Gibt es sauren Regen nur lokal oder auch global?

Saurer Regen entsteht in hochindustrialisierten Gebieten. Durch den Wind regnen sich die Wolken aber auch in anderen Regionen aus und nicht nur dort, wo der saure Regen eigentlich entstanden ist. So sind insbesondere gebirgige Regionen betroffen. Dort muss die Luft aufsteigen, bevor es zum Abregnen kommt. Deshalb hatten wir die starke Waldschädigung hauptsächlich in den größeren Waldregionen wie dem Thüringer Wald, im Harz und an den Alpen.