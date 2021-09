Also, ich mache alle vier Wochen eine Zählung in einem bestimmten Gebiet. Ich gehe da in einer Quadratmeterfläche eine vorgegebene Linie ab. Und das, was ich von dieser Linie, die etwa drei Kilometer lang ist, rechts und links höre, das notiere ich. Man nennt das eine Taxierlinie. Und aus den Ergebnissen – das sind dann pro Durchgang immer so circa hundert verschiedene Individuen – rekonstruiere ich dann, wie viele Vögel auf der Fläche wohnen.