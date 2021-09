Wer ist der Anführer bei Vogelschwärmen?

Das ist eine gute Frage. Aristoteles, der antike Schrifsteller und Naturkundler, hatte schon eine Antwort darauf. Der sagte, es gibt einen Dux - im Lateinischen hat man das dann "dux" genannt - einen Anführer, einen Bestimmten, der vorne fliegt. Dann blieb das lange so. Das ganze Mittelalter über hat man ja immer nur Aristoteles gelesen, und die Naturkunde war ein Buch von Aristoteles.

Dann hat aber im 13. Jahrhundert ein berühmter Falkner, nämlich Friedrich II. von Hohenstauffen, genau hingeschaut und seine Beobachtungen in seinem Buch "Über die Kunst mit Vögeln zu jagen" beschrieben. Er hat gesehen, dass in so einer keilförmigen Formation von Vögeln - also wir reden jetzt von Kraninchen natürlich, im Allgemeinen sind das die aufallenden, im Keil fliegenden Vögel - dass der Erste vorne wechselt und keineswegs immer ein Bestimmter vorne ist. Ich glaube, Sie haben das auch schon gesehen, und danach haben Sie schon die klassische Beobachtung nachvollzogen. Also, es bleibt keineswegs immer einer vorne.

Also wird in der Gruppe einer bestimmt und der fliegt voran und die anderen hinterher?

Warten Sie mal. Ob der in der Gruppe bestimmt wird, also irgendwie durch demokratische Abstimmungen: Die gibt es da nicht, und wie das geht, wissen wir nicht. Aber es könnte durchaus sein, dass einer der Starken vorne fliegt, weil vorne eine schwierige Position ist. Nicht, weil man da Orientierung geben müsste - wie das geht, wissen wir sowieso nicht in so einer Truppe. Sondern vielmehr, weil man vorne nicht von den anderen profitieren kann.

Die dahinter Fliegenden kriegen immer so kleine Aufwindwirbel ab, mit denen sie sich ihren Flug erleichtern, Sie können 20 bis 30 Prozent Energie sparen, wenn sie weiter hinten fliegen. Derjenige vorne kriegt da nicht so richtig was, nur ein bisschen, aber nicht so viel. Das heißt also: Vorne fliegen ist anstregend und deswegen wechseln die und ich würde vermuten, dass starke Altvögel die Spitze bilden.