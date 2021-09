In welchen Abständen legen Meisen ihre Eier?

per Mail teilen

Sie legen tatsächlich nicht mehr als ein Ei pro Tag, und je nach dem wie viel das so sein soll, dauert das eine Woche, manchmal auch zwölf Tage. Bei so einer Blaumeise können das zwölf Eier sein. Aber sie brüten noch nicht sofort. Erst, wenn das Gelege vollständig ist, fangen sie an zu brüten. Dann schlüpfen sie alle gleichzeitig und werden alle zugleich groß und fliegen auch zugleich aus.

Nur die Eulen, die machen das anders. Die brüten gleich vom ersten Ei, und haben dann so eine Serie von "Orgelpfeifen", also unterschiedlich große Junge. Die größten sind schon ziemlich groß, die kleinsten sind noch sehr klein, und die sind dann auch nicht gleich reif zum Ausfliegen. Also, da ist die Situation ein bisschen anders. Das führt übrigens dazu, dass manchmal die kleinsten, wenn die Nahrungssituation schlecht ist, auch verhungern oder von den anderen aufgefressen werden. Aber das ist ein Sonderthema, das ist anders, und die normalen Vögel brüten wirklich nach dem Ablegen des letzten Eis.

Das erste Ei hält sich dann so lang, obwohl sie nicht bebrütet wurden? Wir haben mal bei einer Glucke erlebt, dass sie anfing ein Ei, dass scheinbar nicht befruchtet war, auszusortieren. Sie hat es immer rausgeschoben, und da war kein Küken drin.

Ja, die Eier halten sich so lange. Die werden eben auch nicht bebrütet, selbst wenn der Vogel drauf sitzt - das kennt man bei manchen Vogelarten - macht er das Bauchgefieder nicht auf, sondern hält das zu, so dass die Eier kühl bleiben. Dann entwicklen die sich gar nicht, sondern bleiben in einem Ruhezustand, und die halten das aus.

Wie lange dauert es bei Meisen vom Tag des Brütens bis zum Schlüpfen?

Etwa ein dutzend Tage ungefähr, das ist also nicht so viel. Alle Vögel brüten ziemlich schnell, die Entwicklung von Vögeln geht schnell, und das ist ja auch klar. Je länger die da drauf sitzen, desto mehr staut sich die Gefahr auf. Deswegen, je schneller die Entwicklung geht, desto besser.