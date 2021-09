Sind Frauen weniger von Covid-19 betroffen als Männer?

per Mail teilen

Wie so vieles in dieser Pandemie weiß man auch das noch nicht. Es wurden viele Hypothesen aufgestellt. Auch in China war das ein Thema und es wurde argumentiert, dass Männer häufiger rauchen als Frauen – Covid-19 ist ja primär eine Lungenerkrankung. Dass es wirklich daran liegt, ließ sich bisher aber nicht bestätigen. Exogene Noxen wie eben das Rauchen spielen sicher eine Rolle und auch andere Noxen. Und offensichtlich gibt es auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen, die man aber noch nicht genau versteht.