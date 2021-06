Übermütig und dumm

Manche sagen sogar: „... dann geht er aufs Eis tanzen“. Und manche steigern es noch: „... und bricht ein“. Das ist typischerweise für übermütige Leute verwendet worden. Es geht darum, dass ein Huftier wie der Esel auf dem Eis natürlich keinen Spaß hat. Denn die harten Hufe finden auf dem Eis keinen Halt – und dann liegt er auf dem Bauch.

Er tut also etwas, was widersinnig dumm, gleichzeitig aber typisch für einen Esel ist.

Es bedeutet also, dass man nichts tun sollte, was einem überhaupt nicht guttut. Und wenn es jemand doch macht, kommt dieser Spruch.