per Mail teilen

Ein Nachrichtendienst ist ein Dienst, der nur Informationen beschafft. Der Auslandsnachrichtenddienst der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet sich als Nachrichtendienst (Bundesnachrichtendienst/BND). Das Wort ist etwas ambivalent, weil man ja auch bei der Presse von Nachrichtendiensten spricht, wenn Presseagenturen gemeint sind. Das ist der BND natürlich nicht.

Ein Geheimdienst ist etwas Größeres: Da kommen zur Informationsbeschaffung, also der Beschaffung von Geheiminformation, sogenannte verdeckte Operationen hinzu. Das können paramilitärische Operationen sein, damit kann aber auch die finanzielle Unterstützung einer ausländischen Partei oder eines ausländischen Kandidaten gemeint sein. Es kann auch Auslandspropaganda sein – alles Mögliche. Verdeckte Operationen heißt, dass man die Operationen so durchführt, dass man möglichst nicht merkt, wer hier am Werk ist.