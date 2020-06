Der spanische und später deutsche König Karl V. sagte einmal, er rede mit seinem Beichtvater Lateinisch, mit seinem Hofstaat Spanisch und mit seinem Pferd Deutsch. Genau auf diese Zeit geht die Wendung zurück. Als Karl V. 1519 zum römisch-deutschen König gewählt wurde, kam er mit seiner Entourage aus Spanien. Den deutschen Fürsten kam das spanisch vor – im wahrsten Sinne des Wortes. Alles war seltsam und merkwürdig was da kam. Und weil das alles spanisch war, konnte man sagen: "Das kommt mir spanisch vor."

Es gibt auch: "Das scheint mir deutsch zu sein"

So etwas gibt es in anderen Ländern auch, dass Dinge unverständlich oder seltsam erscheinen. So sagen wir ja manchmal: "Das ist für mich Fachchinesisch" und im Italienischen sagt man "mi sembra tedesco" – "Das scheint mir deutsch zu sein", also vollkommen unverständlich.