Wurst als Symbol der Beliebigkeit

Wurst ist etwas, das sehr, sehr häufig vorkam. Und interessanterweise konnte man wie in dem bekannten Lied sagen: "Alles hat ein Ende, nur die Wurst zwei." Das heißt, es ist egal, wo man die anbeißt. Das ist die eine Idee. Also ich kann die Wurst an dem einen Ende oder an dem anderen anbeißen.

Man hat auch früher gesagt: Das ist mir Wurst wie Hülle. Es gab auch einfach diese Bedeutung von Wurst für die Hülle. Insofern war das dann auch egal, ob man jetzt Wurst oder Hülle nennt.

Was nicht stimmt, ist, dass es hierbei darum geht, dass man nicht weiß was drin ist. Also so nach dem Motto: So der Magen einer Sau, die Gedanken einer Frau, und der Inhalt einer Wurst bleibt ewig unerforscht. Das ist nur böswilliges Gerede.