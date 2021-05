Fuchs und Hase sind beide sehr beliebte Redewendungstiere. Man kennt ja auch den „Angsthasen“,„mein Name ist Hase“,„viele Hunde sind des Hasen Tod“ oder „der Fuchs kennt 100 Geschichten, 99 handeln von Hühnern“.

Fuchs und Hase – natürliche Feinde

Diese Sache hängt damit zusammen, dass Fuchs und Hase natürliche Feinde sind. Das heißt, die sagen sich eigentlich niemals gute Nacht. Und gleichzeitig sind es sehr scheue Tiere gewesen, die in entlegenen Gegenden daheim waren. Und so war also es einmal eine Sache der Unmöglichkeit, und zweitens, wenn sie sich träfen, dann in einer sehr entlegenen einsamen Gegend.