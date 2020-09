Das ist eine sehr schöne Frage, denn in Italien sagt man: "Misendra te desko" – "das kommt mir Deutsch vor" und das heißt: unverständlich. Und in Spanien gibt es die "Quentos Ginos", das sind Lügenmärchen. Und wir sagen manchmal: "Das ist Fachchinesisch für mich".

Karl V. und sein spanischer Hofstaat

Es geht immer wieder darum, dass eine fremde Sprache einem seltsam vorkommt. Beim Spanischen kommt aber jetzt etwas ganz Besonderes dazu. 1519 wurde nämlich Karl zum deutschen König gewählt, Karl V., und der war schon König von Spanien, brachte also seinen ganzen Hofstaat von dort aus mit. Das erschien den deutschen Fürsten seltsam – was die für Gebräuche hatten, wie die sich miteinander unterhielten, was die miteinander so alles machten. Und dann haben sie gesagt: "Das kommt mir Spanisch vor". Aber auch Karl war nicht so sehr höflich mit den Deutschen, er sagte: "Mit meinem Gott spreche ich Latein, mit meinen Großen spreche ich Spanisch und mit meinem Pferd spreche ich Deutsch.“ Da war das Deutsche dann die unterste Sprachstufe. Aber Karl der V., ein Habsburger, ist dafür zuständig, dass wir sagen: Das kommt mir merkwürdig vor.