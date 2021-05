per Mail teilen

Herkunft der Redewendung ist umstritten

Die Herkunft dieser Redewendung ist ein bisschen umstritten. Es ist auch nicht unwichtig zu sagen, dass die Redensarten und Sprichwörter nicht immer ganz genau geklärt werden können. Sie sind ja auch oft sehr alt. In diesem Fall ist es aber sehr wahrscheinlich, dass es mit ähnlichen Redensarten zu tun hat. Man kennt ja die Ausdrücke "jemanden hochnehmen" und "jemanden auf den Arm nehmen".

Jemanden wie ein Kind auf den Arm nehmen

Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht etwas mit der Schäferschaufel zu tun hat, mit der der Schäfer Steine wirft, wenn ein Schaf ausbüchst. Doch es ist viel einfacher. Wenn man ein Kind auf den Arm nimmt, dann tut man das liebevoll. Aber wenn Sie das mit einem Erwachsenen machen, behandeln sie ihn wie ein Kind. Und so machen Sie sich letztlich über ihn lustig, Sie nehmen ihn nicht für voll – das kann man ja auch so sehen. Und "jemanden auf den Arm nehmen" heißt eigentlich, jemanden wie ein Kind behandeln. "Jemanden hochnehmen" ist ähnlich zu sehen: Man macht sich einen Spaß mit ihm; man behandelt ihn so, wie man einen Erwachsenen nicht behandeln sollte.

Dem Tod von der Schippe springen

Das mit der Schippe kommt möglicherweise von einer weiteren Redensart, nämlich "dem Tod von der Schippe hüpfen" bzw. "springen" – da gibt es verschiedene Varianten. Da hatte man die Schippe und dass jemand hochgenommen wird in einer sehr schlimmen Art und Weise und dazu dieses Springen, das ein bisschen lustig war. Und wahrscheinlich haben sich diese beiden Varianten zu diesem "jemanden auf die Schippe nehmen" verbunden.