per Mail teilen

Die Rose gilt als die Königin der Blumen. Dazu gibt es sehr viele Interpretationen. Dass die Rose, insbesondere die rote Rose, symbolisch so aufgeladen ist, liegt sicher auch daran, dass sie einen wunderschönen, duftenden und geradezu perfekt geformten Blütenkopf hat. Auf der anderen Seite hat sie aber auch die piksenden Dornen, die ebenfalls zur Rose gehören – seitdem es Rosen gibt außerhalb des Paradieses; dort gab es noch keine Dornen.

Die Rose steht in unserer westlichen Kultur für eine perfekte Form und ist ähnlich rein und aufgeladen wie zum Beispiel der Lotus in den östlichen Kulturen. Und sie sind rot – tragen also die Farbe der Liebe, denn Rot ist die Farbe des Blutes. Und wenn das Herz kräftig schlägt, dann wird es gut durchblutet. Daher ist auch das Herz immer rot. Rot ist die Farbe der Emotionen.