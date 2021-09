Waren Dinosaurier wechselwarm oder gleichwarm?

per Mail teilen

Das ist eine starke Frage, denn wir wissen von Krokodilen, dass die kleinen wechselwarm sind und: Je größer die werden, desto gleichwärmer wird das Tier. Das deutet bereits in die Richtung der Dinosaurier. Kleine Dinosaurier, die sehr agil waren, waren wahrscheinlich allein durch ihre Aktivität schon gleichwarm. Haben sie aber geruht, ist die Temperatur heruntergegangen, es sei denn, sie hatten eine äußere Isolierschicht wie zum Beispiel Federn. Das geht dann in Richtung Vögel.

Andere Dinosaurier wurden einfach nur riesengroß. Sie hatten riesige Muskeln. Und wie jeder weiß: Wenn man sich bewegt, werden die Muskeln warm. Und wenn so große Tiere einen Schritt tun, geht ein ganzer Ofen an. Das heißt also, dass die Großen allein durch ihre Größe bereits warmblütig. Die hätten Monate gebraucht, um auszukühlen, wenn die Sonne untergegangen ist.