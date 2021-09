"Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen" - was bedeutet das?

Diese Redewendung geht noch ein bisschen weiter, nämlich „Spinne am Abend erquickend und labend.“ Interessanterweise geht es dabei nicht um die Spinne. Das wäre ja auch eine Möglichkeit: Die Spinne ist ein sagenumwobenes Tier, das im Aberglauben eine große Rolle spielt.

Aber in diesem fall geht es um das Spinnen. Und wenn man am Morgen schon spinnen musste, dann war man von Beruf ein Spinner oder eine Spinnerin. Damit konnte man aber sehr wenig Geld verdienen. Das hieß also, man hat Sorgen, weil man wenig Geld hat. Wenn man am Abend erst gesponnen hat, dann tat man das sozusagen als Hausarbeit, zum Zeitvertreib, um abends noch etwas Sinnvolles zu tun.

Man konnte miteinander „spintisieren“ oder „spinnen“, indem man eben tratschte und miteinander beredete, was so alles vorgefallen war. Das war dann eine wunderbare, nette Abendgestaltung. So war also „Spinne am morgen bringt Kummer und Sorgen“, weil man nur durch das Spinnen sein Geld verdient, und „Spinne am Abend erquickend und labend“ die Bezeichnung dessen, dass es einem gut ging und man den Abend gut verbringen konnte.