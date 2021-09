"Zeig einer, wo der Frosch die Locken hat"! Woher kommt das?

Ich muss zugeben, dass ich diese Redewendung noch nie gehört habe. Aber es kommt mir eine Verbindung in den Sinn zu "einer Glatze eine Locke drehen". Ein Frosch hat einfach keine Locken. In welcher Situation wird denn das bei Ihnen verwendet?

Das wird in der Situation verwendet:"Dem zeig ich, wie etwas funktioniert, wie etwas geht."

Dann, vermute ich, geht es um eine lustige Beschreibung dessen, was eigentlich unmöglich ist, was ein Könner aber kann. Sie kennen vielleicht den schönen Spruch "Dem Ingenieur ist nix zu schwör" und in diese Richtung geht das, glaub ich, auch. Wenn man jemandem zeigen kann, wo der Frosch seine Locken hat, dann ist er offenbar ein solcher Hexenmeister – ein Könner – dass er auch das kann. Aber ich muss zugeben, dass ich es noch nie gehört habe. Es ist jedoch eine sehr nette Redensart. Ich stelle mir sofort einen Zeichentrickfilm vor und so einen Frosch mit Allongeperücke ... Das übernehme ich sofort in meinen Sprachschatz!