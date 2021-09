Was weiß man über die Herkunft der Redewendung: "bis in die Puppen wach bleiben"?

Unter den Puppen sind einerseits ganz direkt die Marionetten zu verstehen – die Puppen tanzen lassen. Man ist also derjenige, der die Fäden in der Hand hat, der Drahtzieher, und damit die Puppen so bewegen kann, wie man es möchte.

„Bis in die Puppen“ hat damit aber gar nichts zu tun. Das ist eine ganz lustige Berliner Redensart. König Friedrich II. hat, als er inthronisiert wurde, am Großen Stern im Tiergarten Götterstatuen aufstellen lassen. Und die Berliner waren ein bisschen respektlos und sagten, dass seien die Puppen des Königs. Der spielt sozusagen mit diesen Puppen und lässt sie dort aufstellen. Nun unternahmen die Berliner gerne von der Stadtmitte aus einen Spaziergang „bis in die Puppen“. Das waren so zwei, drei Kilometer, also schon eine ganz schöne Strecke, und deshalb hat sich das zunächst als Redensart herausgebildet für eine lange Strecke, eine große Entfernung. Nun gibt es recht häufig die Entwicklung, dass ein langer Zeitraum auf eine lange Wegstrecke oder umgekehrt eine lange Wegstrecke auf einen langen Zeitraum übertragen wird – und das war hier eben auch so. So sagte man in Berlin irgendwann „bis in die Puppen“ wenn man meinte „etwas sehr lange tun“.