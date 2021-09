Woher stammt der Ausdruck "Seemannsgarn spinnen"?

Mein Vater war selbst Seemann; deshalb weiß ich sehr genau, woher das kommt. Mein Vater hat nämlich auch Taue spleißen müssen. Das tut man auf dem Festland eher selten; es geht dabei darum, Taue in einer komplizierten Art und Weise der Flechttechnik wieder zu verbinden. Diese Art der Taureparatur oder auch neue Taue zu flechten hat man miteinander an Bord gemacht und sich dabei Geschichten erzählt – Döntjes, wie man im Norden sagt.

Es war also genau wie in den Spinnstuben, deshalb hat man auch auf dem Festland „Garn spinnen“ gesagt und meinte genau das gleiche, nämlich irgendwelche Geschichten erzählen, die zwar nicht immer wahr waren, aber jedenfalls nett. Und bei den Seeleuten war das natürlich noch viel mehr. Man fuhr ja früher nicht in Urlaub, sondern war hauptsächlich daheim. Die Seeleute kamen aber viel rum und die erzählten dann manchmal ganz unglaubliche Geschichten, wie sie eben auch beim Spleißen oder Taureparieren erzählt und ausgedacht wurden. Und so sagt man dann eben auch „Seemannsgarn spinnen“.