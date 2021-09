per Mail teilen

Das kann man sich recht gut vorstellen: Die Leute hatten früher ihre Wertsachen in Beuteln bei sich. Und Beutelschneider waren geschickt genug, um einem anderen den Beutel abzunehmen. Es gibt übrigens auch heute noch Leute, die einem die Hosensäcke oder die Rucksäcke in der U-Bahn aufschneiden. Es ist also ein „altes Handwerk“, fast schon ehrenwert.