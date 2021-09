Woher kommt die Redewendung "Maulaffen feilhalten"?

per Mail teilen

Die Maulaffen, das ist wirklich ein großes Problem, weil man gar nicht mehr die Sache kennt. Das waren Kienspanhalter. Kienspäne dienten der Beleuchtung und damit die irgendwo reingesteckt wurden hat man einfache Köpfe aus Ton gefertigt, mit einem breiten Maul. Da wurden diese Kienspäne reingesteckt. Und da man das Ganze im niederdeutschen Bereich erfunden hat, nannte man sie "Mulape" und Mulape wurde ganz einfach übersetzt mit "Maul offen" oder "Maulaffen". Das waren also Maulaffen. Wenn jetzt jemand von Erstaunen den Mund offen hielt, weil er so perplex war, dann stand er da wie ein Maulaffe, als würde er sich selbst feil bieten, also zum Verkauf, als eine Art von Kienspanhalter.