Woher kommt "da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt"?

Es geht in diesen Ausdrücken, es gibt ja eine ganze Reihe davon, darum, dass etwas Unerhörtes passiert. "da brat mir einer nen Storch" hat man früher auch manchmal gesagt.Weder Störche noch Hunde hat man üblicherweise gebraten, beim Storch, weil er ein glücksverheißendes segensreiches Tier war, auch weil er in Speisevorschriften des Alten Testaments verboten war. Beim Hund ist es so, dass man das in Notzeiten natürlich trotzdem gemacht hat. Aber es geht speziell um einen Till-Eulenspiegel-Schwank, der ist auch übrigens für "die Katze im Sack" zuständig. Till Eulenspiegel sollte mal Bier brauen, bei einem Bauern, und der hat im gesagt, er soll den Hopfen ordentlich sieden. Und Hopf war ein beliebter Hundename; der Bauer hatte einen Hund namens Hopf, und Till Eulenspielgel nahm den Hopfen, den Hund, und warf ihn in die Braupfanne, wo er unter verrückten Zuckungen starb. Unerhört.