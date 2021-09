Wie verändern sich Bräuche, wenn viele Menschen aus anderen Kulturen einwandern?

Das wird man in 50 Jahren genauer sagen können, aber so einfach möchte ich mich natürlich nicht aus der Affäre ziehen. Bräuche sind immer entstanden aus der Begegnung mit Kulturen, das muss man von vorne herein mal feststellen. Durch Zuwanderung und das Erscheinen von Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen muss hier keine Weltuntergangsstimmung erzeugt werden. Nichts ist mehr so, wie's früher war, denn Bräuche haben sich immer gewandelt. Und alle Bräuche, die wir kennen, vor allem die bunten, farbigen, sind dadurch entstanden, dass unterschiedliche Kulturen einander begegnet sind. Gerade die hochgradig mobilen Gesellschaftsschichten haben die Bräuche oft getragen. Zum Beispiel die ledigen Handwerksburschen, die weit herumgekommen sind. Die haben die Dinge mitgebracht, die sie irgendwo auf ihrer Walz erlebt haben. So kann man heute sagen, dass die Bräuche auch immer Abbild von kulturellen Begegnungen gewesen sind.

Selbstredend sind die Dinge aber in einer heute globalisierenden Welt nicht ganz so einfach, wie ich sie jetzt dargestellt habe. Denn heute treffen Kulturen aufeinander, bei denen es auch Unvereinbarkeiten gibt. Ganz sicher wird es schwierig sein, christliche Bräuche und Bräuche, die dem Islam angehören, miteinander zu verbinden. Da gibt es durchaus inhaltliche Ähnlichkeiten, z.B. Ramadan einerseits und Fastenzeit andererseits. Das sind ja kulturell ähnliche Erscheinungen. Dennoch liegen sie zu verschiedenen Jahreszeiten und sie werden sich wohl kaum vermischen.

Es hat auch Untersuchungen gegeben, wie weit türkische Mitbürger in der Fastnacht mitmachen. Das gibt es sicher einige Vorzeigebeispiele, wo irgendein türkischer Zuwanderer der dritten Generation Karnevalsprinz wird, aber es ist nicht die Regel.

Wir können uns da manchmal auch den eigenen Spiegel vorhalten. Türkische Kinder machen in der Fastnacht mit. Bei den heranreifenden jüngeren Mädchen ist man auf türkischer Seite schon sehr viel vorsichtiger, weil man sagt, dass in der Fastnacht laszivere Sitten herrschen. Dazu kommt auch die Tatsache, dass bei solchen Festen Alkohol getrunken wird; das vereinbart sich ebenfalls nicht mit dem Bild des Islam.

Es gibt also sicher Bräuche, die sich eher annähern und andere, die sich verhältnismäßig schwer oder gar nicht vermischen.

Aber ganz sicher schichtet sich die Brauchlandschaft um. Wichtig ist vor allem eines: Bräuche, das wird immer sehr hervorgehoben, schaffen Identität und sie stiften Gemeinschaft. Was aber die einen einbezieht, grenzt andere aus. Und oft wundert man sich, dass am Rande von Festen, bei denen es doch so schön war, weil die Einheimischen, die schon immer da waren, hier etwas feiern, es zu Aggressionsentladungen kommt. Und wenn dort manchmal Jugendliche mit Migrationshintergrund involviert sind, dann hängt das auch damit zusammen, dass sie sich in solchen Situationen ausgegrenzt fühlen.

Unser Projekt müsste also darin bestehen, die Art und Weise wie wir feiern, wie wir unsere Heimat gestalten – auch durch Feste, Bräuche, Traditionen – nach Möglichkeit so integrativ und offen zu gestalten, dass andere sich darin auch beheimaten können. Das geht nicht in allen Fällen, aber man kann's zumindest versuchen.

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es keinen Klärungsbedarf hoch 20?

Ganz sicherlich nicht. Das entwickelt sich vielmehr dynamisch weiter. Man kann nicht sagen, wie Bräuche sich entwickeln müssen oder wie sie werden müssen, sondern sie werden so, wie sie werden. Und sie bilden dann immer auch die Gesellschaft ab, die diese Bräuche trägt.