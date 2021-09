Wie entstand das schlangenförmige Musikinstrument namens Serpent?

per Mail teilen

Das Instrument ist nicht aus Metall, also aus Blech gebaut, sondern größtenteils aus Holz. Das ist dann mit Leder umwickelt, damit es nämlich alles schön dicht ist. Denn das Instrument besteht aus verschiedenen Segmenten. Von der Form her sieht das Instrument aus wie eine Schlange, daher kommt auch der Name Serpent.

Es ist – wenn man das so fachsprachlich bezeichnet – aus organischem Material hergestellt. Der Witz ist nämlich dabei, dass im ganzen Mittelalter und noch bis ins 19. Jahrhundert hinein, Blechblasinstrumente, also Trompeten, Posaunen et cetera, Hörner nur von Angestellten des Hofes und von Mitgliedern des Militärs gespielt werden durften.

Sie wissen vielleicht auch, dass ja noch die Post dieses Monopol der Signalübermittlung hatte, und das war bei der Post mit den Hörnern der Fall. Aber Instrumentenbauer insbesondere Musiker, Musikerinnen, waren da immer sehr intelligent und haben versucht eine Änderung herbeizuführen. Das hat man dadurch geschafft, dass man jetzt solche Instrumente wie die Trompete aus Holz oder aus Elfenbein gebaut hat. Dadurch durften diese Instrumente dann auch von ganz normalen Musikern gespielt werden. Also es war so ein kleiner Kniff, so ein Trick einfach dabei.

Der Serpent ist das Bassinstrument zu dem sogenannten Zink, in Italien wird das Instrument auch als Cornetto bezeichnet. Der Zink ist leicht gebogen, etwa so lange wie eine Altblockflöte, erweitert sich, ist manchmal auch eckig. Das Instrument wird mit einem Kesselmundstück, so wie eine Trompete auch gespielt, hat aber auch Grifflöcher. Dadurch können sie vielleicht ein bisschen mehr hervorbringen als aus einer Trompete ohne die späteren Ventile. Die Autoren, gerade im 17. Jahrhundert sagen, dass dieses Instrument quasi die menschliche Stimme ersetzt hat. Der Zink wird auch heute in Ensembles wieder zahlreich gespielt.

Der Serpent ist eigentlich das letzte Instrument, das aus dieser Zinkfamilie übrig geblieben ist. Das war nämlich das Bassinstrument in den Militär-Orchestern im 19. und auch noch im frühen 20. Jahrhundert, insbesondere in Frankreich. Den Serpent gibt es sicherlich seit dem Mittelalter, ganz grob seit dem 14./15. Jahrhundert. Die Tuba ist ja erst 1835 von Carl Wilhelm Moritz entwickelt worden und bis dahin gab es eigentlich kein Bassinstrument für die Blechblasinstrumente. Und deshalb hat man da so lange diesen Serpent, der ja auch sehr tief klingt, im Orchester gespielt.