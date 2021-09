Welche Techniken wurden früher für den Orgelbau verwendet?

per Mail teilen

Die Orgel ist eines der Instrumente, welches am besten dokumentiert ist überall, über die Jahrtausende hinweg. Die Orgel wurde im 3. Jahrhundert vor Christus, von einem Ingenieur entwickelt, der eigentlich sehr viel mit Wasserkraftwerken zu tun hatte. Er hat einfach verschiedene Blechblasinstrumente, wenn man so will, verschiedene Posaunen, auf einen Kasten gestellt und diese dann mit Luft angeblasen. Die Luft musste einen gewissen Druck haben und dieser Druck, der wird heute mit Bleigewichten auf dem Magazinbalken bewirkt - im 3. Jahrhundert vor Christus hatte man das ganz kompliziert gemacht. Dort hat man eine Wasserregelung entwickelt, mit dem Wasserdruck hat man dann gleichzeitig den entsprechenden Luftdruck bewirkt.

Die Orgel, das waren also diese verschiedenen Pfeifen, die auf diesem Kasten standen, auf dieser Windlade. Man konnte im Gegensatz zu heute nicht nur einzelne Pfeifen spielen, sondern man hat immer ein ganzes Register gezogen und dann gab es einen recht massiven Klang von verschiedenen Intervallen gleichzeitig. Man konnte am Anfang nur den Klang regulieren, man konnte eigentlich nicht die Tonhöhe oder die verschiedenen Töne verändern. Das Instrument nannte man Hydraulis, weil es durch diesen Wasserdruck dann zum Klingen gebracht wurde.

Man hat die Orgel früher hauptsächlich zu repräsentativen Zwecken eingesetzt, insbesondere im Byzantinischen Reich, wenn der Kaiser seine Audienz hatte. Erklang dann zum ersten Mal die Orgel, wussten nun die Anwesenden: jetzt kommt der Kaiser, jetzt habe ich mich zu erheben und jetzt kommt diese besondere Stimmung auf. Das war dann auch der Grund dafür, dass die Orgel das erste, und lange Zeit eigentlich das einzige Instrument war, das auch in der Kirche gespielt werden durfte.

Sie wissen ja, die Herrschaft der Kirche und die Gewaltenteilung spielten eine ganz große Rolle. Und es gab große Diskussionen, gerade im 10. und 11. Jahrhundert: darf denn die Orgel überhaupt in der Kirche gespielt werden? Zugelassen wurde sie, weil die Orgel ein Repräsentationsinstrument ist und somit auch die Kirche, den Vatikan, und auch den Papst repräsentiert hat.

Eine ganz spannende Geschichte - es gab bereits damals sehr große Orgeln, jedes Instrument war individuell gefertigt. Besonders ist auch, dass es bereits im 12. Jahrhundert eigene Lehrwerke gab, wie man die Orgel zu spielen hat. Hier wurde gleich auch mit Pedal gespielt, etwas, was man heute im Orgelunterricht auch gleichzeitig mit den Händen lernt.