Warum läuft einem eine "Laus über die Leber"?

Leber reagiert auf kleinste Reize

Schon in der Antike hat man gesagt, bestimmte Körpersäfte würden unsere Gesundheit und auch unsere Stimmung bestimmen. Denn man ging von vier Körpersäften aus. Die Leber war dabei besonders wichtig, aber auch die Galle, das Blut beziehungsweise der Schleim und die schwarze Galle. So hat ein Melancholiker dann eben zu viel schwarze Galle.

Wenn nun eine Reizung dazu führt, dass Lebersaft ausgestoßen wird, dann ändert sich die Stimmung ganz plötzlich. Deswegen hat man jemanden dann auch so necken können und gefragt: „Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?“ Also ein ganz kleiner, winziger Reiz – wie wenn eine Laus da wäre – führt zu einem Ausstoß von Lebersaft und damit zu so einer plötzlichen Stimmungsänderung.

Beleidigte Leberwurst: Hinweis auf Leber als Sitz der Stimmung

Man kennt ja auch "die beleidigte Leberwurst". Auch da geht es darum, dass jemand plötzlich ärgerlich wird. Denn die Vorstellung der Leber als Sitz dieser Stimmung und gerade auch von Wut und Ärger ist sehr, sehr verbreitet. Es ist in der Antike, von einem Herrschaftswissen der Ärzte ausgehend, immer weiter abgesunken bis in diese Volksweisheiten hinein. Da hat man es dann natürlich ein bisschen lustiger formuliert. Die Gleichlautung von Laus und Leber spielt dabei auch eine Rolle.