Wie ist ein "Brauch" definiert?

Ein Brauch ist gemeinschaftliches Handeln; dazu gehören also mehrere Menschen. Wenn ich täglich eine Kerze anzünde und das schön finde, ist das ein Ritual, aber kein Brauch. Zum Brauch gehört eine Gruppe von Menschen, die Handlungen in festen, stark ritualisierten Formen begehen. Diese Handlungen kehren regelmäßig wieder, meist im jährlichen Rhythmus und die Formen müssen durch eine gewisse Tradition gefestigt sein. Darüber hinaus drückt jeder Brauch eine gewisse Botschaft aus; in der Wissenschaft sagt man: Er drückt etwas Inneres zeichenhaft aus.