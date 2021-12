Sahen die Kelten aus wie die Comic-Gallier Asterix und Obelix?

Nein, denn der Comic vereinfacht sehr stark. Natürlich finden sich in den Heften viele Bemerkungen aus den historischen Überlieferungen, aber die Kelten waren natürlich ganz anders gekleidet. Richtig ist, dass sie Hosen trugen, aber eben auch entsprechende Hemden und Mäntel. Das kommt im Comic ein bisschen kurz. Aber der soll ja auch unterhalten und nicht Geschichte unterrichten.

Es gab aber auch in Wirklichkeit Druiden. Wie muss man sich die denn vorstellen? Mit Rauschebart und Sichel in der Hand wie bei Asterix?

Leider wissen wir nicht, wie ein Druide aussah. Es ist historisch überliefert, dass es Druiden gab. Wir tun uns aber sehr schwer, diese Druiden z. B. in den Gräbern nachzuweisen. Es gibt zwar ein paar Gräber, in denen man besondere medizinisch nutzbare Instrumente gefunden hat, aber wie genau ein Druide aussah kann man aufgrund dieser wenigen Funde nicht sagen.

Was weiß man über die Funktion, die die Druiden bei den Kelten hatten?

Die Druiden waren Priester und Kultdiener und haben die Religion organisiert. Meist waren sie von adeliger Herkunft und der einzige Druide, dessen Name wir kennen, ist Diviciacus – einer der großen Haeduer-Fürsten. Er ist Druide, fällt aber mit dem Schwert in der Hand – ist also auch Krieger. Die Druiden waren nicht das, was wir uns unter einem Klerus oder einer Geistlichkeit vorstellen, sondern haben aktiv am politischen Leben mitgewirkt.