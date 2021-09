Früher trugen viele Leute den Vornamen Konrad. Zur liebevollen Ansprache hängte man hinten einfach ein „z“ an. Das machen wir auch heute noch: Friedrich wird zu Fritz, Heinrich wird zu Heinz und so wurde Konrad zu Kunz – allerdings nur in Süddeutschland. In Nord- und Ostdeutschland hängte man neben dem „z“ noch ein „e“ an: Fritze, Heinze, Kunze. Das ist also der Nachkomme eines Mannes, der Konrad hieß und zärtlich Kunze genannt wurde.