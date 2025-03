Können graue Haare wieder farbig werden?

per Mail teilen

Der Teil der Haare, der grau ist, kann nicht plötzlich wieder farbig werden. Aber graue Haare können an der Wurzel wieder farbig weiterwachsen, zumindest für einen gewissen Zeitraum.

Forschende an der Columbia Universität haben das 2021 an einer kleinen Gruppe von Menschen untersucht. Dabei kam heraus: Stress kann Menschen tatsächlich ergrauen lassen. Und in stressigen Phasen hatten die 14 Teilnehmenden auch mehr graue Haare.

Weniger Stress: Einige graue Haare wachsen farbig nach

Die gute Nachricht: Sobald es wieder entspannter wurde, sind einige der grauen Haare farbig weitergewachsen. Bei einem 35-jährigen Mann haben beispielsweise zwei Wochen Urlaub gereicht, dass graue Haare wieder mit seiner braunen Haarfabe weitergewachsen sind.

Allerdings halten die Forschenden es für unwahrscheinlich, dass das Haar eines 70-Jährigen wieder dunkel wird, nur weil er stressfrei lebt. Wer schon ganz grau ist, für den bleibt nur noch die Farbe aus der Tube.