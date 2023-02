Kann man anhand der Wolken eine Wettervorhersage machen?

Das ist etwas schwierig. Aber es gibt gewisse Situationen, wo man anhand der Wolken tatsächlich vorhersagen kann, was in den nächsten 6 bis 12 Stunden kommt.

Frontaufzug kündigt Regen an

Ein Beispiel: Wir haben einen schönen Sommertag mit klarem blauem Himmel. Dann trübt sich der Himmel in der Höhe ein und es kommen die ersten Schleierwolken. Wenn nach einer gewissen Zeit auch weiter unten tiefere Wolken kommen und später noch tiefere Wolken und es langsam grau wird, dann hat man das, was wir in der Fachsprache als Frontaufzug bezeichnen. Da gleitet zum Beispiel eine warme Luftmasse auf eine kalte Luftmasse auf und es bilden sich Wolken. Da kann man dann sagen, dass es in einigen Stunden regnen kann.