Was tun bei Knieproblemen durch Joggen?

Körper braucht Zeit, um sich an die Belastung zu gewöhnen

Gerade wenn man anfängt mit dem Sport, hat man irgendwann mal Schmerzen. Man muss sich das wie folgt vorstellen: Wenn man eine lange Zeit der Inaktivität hinter sich hat, sind die Strukturen, die wir im Körper haben – Muskel, Sehnen, Bänder, Gelenke, Knorpel – nicht auf diese Belastung vorbereitet. Wenn man dann anfängt, etwas zu tun, gibt es Systeme, die sich schnell anpassen, wie etwa die Muskeln. Die sind gut durchblutet; und die Biochemie unserer Zelle, die Energiebereitstellung, funktioniert auch schnell.

Langsam weitermachen und Pausen einlegen

Knochen, Bänder, Sehnen und Gelenke brauchen vier bis sechs Monate, um sich an das neue aktive Leben zu gewöhnen. Diese Zeit muss man dem Körper geben. Das heißt also: Hören Sie nicht auf, sondern machen Sie langsam weiter. Passen Sie sich an und machen Sie etwas längere Pausen. Denn erst nach vier bis sechs Monaten hat sich das Kniegelenk angepasst. Und dann lohnt sich das. Aufhören wäre sicherlich völlig falsch.