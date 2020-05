per Mail teilen

Was verändert sich in der Struktur des Gehirns, wenn Menschen Achtsamkeit üben? Studien zeigen, dass vor allem der Hippocampus betroffen ist. Von Britta Hölzel

Achtsamkeit: Dichte der Grauen Substanz im Gehirn nimmt zu

Verschiedene Studien haben festgestellt, dass die Dichte der Grauen Substanz zunimmt, wenn Menschen Achtsamkeit üben. Der Bereich, in dem die Körper der Nervenzellen liegen, die Bereiche, wo der Nervenzellkern liegt und auch die Verknüpfungen zu Nachbarzellen – all diese Bereiche werden in verschiedenen Hirnregionen etwas dichter, u.a. im Hippocampus.

Der Hippocampus ist eine Region des Gehirns, die wichtig ist für das Gedächtnis, für Lernprozesse und für die Gefühlsregulation. Außerdem reagiert der Hippocampus sehr sensitiv auf Stress. Wenn wir zu lange zu viel Stress haben, leidet die Struktur des Hippocampus.

Wir können sehen, dass nach einem achtwöchigen MBSR-Kurs (Mindfulness-Based Stress Reduction) die Dichte der Grauen Substanz im Hippocampus wieder zunimmt.