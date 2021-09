Wie lange sind Gewürze haltbar?

Samen, Früchte und Körner länger haltbar als gemahlene Gewürze

Ganze Gewürze, also Samen, Früchte und Körner, können Sie relativ lange aufbewahren. Gemahlene Gewürze sollten Sie möglichst bald aufbrauchen.

Kräuter verlieren Aroma

Bei Lorbeer, gerebeltem Oregano oder Thymian ist es nicht ganz so einfach, wobei Lorbeerblätter weniger kritisch sind. Das sind vergleichsweise kleine Blätter mit kleiner Oberflächen; da kann nicht viel abdampfen. Und sie sind ja ohnehin schon getrocknet. Wobei frische Lorbeerblätter auch ganz anders riechen als getrocknete.

Gerebelte Kräuter würde ich nicht so lange aufbewahren, die haben eine raue Oberfläche, da kann sehr viel Aroma abdampfen. Es kann sich auch Wasserdampf anlagern und all solche Sachen. Ich würde solche Kräuter also maximal ein halbes Jahr aufbewahren und nicht so sehr auf Vorrat kaufen. Und wenn, dann würde ich sie in dunklen Gläsern luftdicht verpackt und vielleicht vakuumiert kühl lagern.