Durch das schnelle kurze Anrösten in der trockenen Pfanne platzen Zellen auf, und so werden die ätherischen Öle der Gewürze freigesetzt. Von Thomas Vilgis

Das Anrösten ist eine gute Methode, um Gewürze oder bestimmte Duftstoffe der Gewürze zu intensivieren. Durch das schnelle kurze Anrösten in der trockenen Pfanne platzen Zellen auf, und so werden die ätherischen Öle der Gewürze freigesetzt.



Eine andere Methode ist, Öl zu erhitzen. Man macht das zum Beispiel in der indischen Küche. Man erhitzt reines Butterschmalz stark und röstet die Gewürze kurz darin; die Aromastoffe lösen sich im Fett. Dieses Würzöl gibt man dann ans Gericht; z. B. bei Linsengerichten geht das sehr gut, da man mit dem Öl die Duftstoffe in die Speise schwemmt.