Wenn milchig und fleischig nicht zusammen verzehrt werden dürfen – Zitat: „Du sollst nicht das Fleisch des Kälbchens in der Milch seiner Mutter kochen“ – warum ist dann für Juden nicht möglich, Geflügelfleisch mit Milch oder milchigen Produkten zu verzehren?

Das ist eine rein interpretative Form der rabbinischen Auslegung, die in der Tora keine Entsprechung findet. Denn dieser Vers ist nur ein Versuch zu rationalisieren, was als rabbinische Vorstellung galt; dass man nämlich Trennkost zu sich nehmen soll und dafür wurde ein Beleg gesucht. Das mit dem Geflügel etc. ist nur eine weitere Auslegung in der rabbinischen Entscheidung.