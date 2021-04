per Mail teilen

In den Jahren von 2000 bis 2014 waren Gewaltvorfälle insgesamt rückläufig. Grund dafür ist, dass es zu Beginn der 2000er-Jahre an den Schulen sehr viele pädagogische Maßnahmen wie Anti-Gewalt-Trainings gab, die langfristig einen gewissen Effekt hatten.

Seit 2014 allerdings beobachten wir eine deutliche Zunahme von Gewalt, auch im Hinblick auf Intensität und Brutalität. Insofern ist der Eindruck, dass die Aggression zugenommen habe, richtig. Oft wird das damit begründet, dass die Medien einfach öfter über solche Ereignisse berichten. Allerdings hat sich in den letzten vier, fünf Jahren die Berichterstattung über Gewaltvorfälle nicht groß verändert. Die statistischen Zahlen der Unfallkassen zeigen vielmehr, dass in den Jahren seit 2014 bis heute ein relativ hoher Anstieg an gewaltbedingten Unfällen und Straftaten vorliegt.

Was sind die Gründe dafür?

Hier muss man zunächst der Frage nachgehen, warum jemand aggressiv wird. Das kann viele verschiedene Ursachen haben, aber es gibt zwei Merkmale:

1. Ein Frustrationserlebnis. Die Leute sind irgendwie frustriert, weil ihnen der Zugang zu etwas, das sie gerne hätten, verwehrt wird oder sie es nicht bekommen. Diese Frustration führt dann dazu, dass aggressive Handlungen ausgeführt werden: Jemand wird angegriffen, geschlagen oder über Hate-Speech im Internet massiv beleidigt und gemobbt.

2. Anonymisierung: Im Internet kann sich der Täter anonym äußern – das ist ähnlich wie aus einer Gruppe heraus zu agieren. Diese Anonymität macht die Leute gewaltbereiter als sie es einzeln wären.