Antibiotikaresistenzen - Wo ist das Problem am größten?

In den letzten 60, 70 Jahren – seit Antibiotika überhaupt zur Verfügung stehen – hat sich das verändert. Die Antibiotikaresistenzen sind immer dort am schlimmsten, wo die meisten Antibiotika gebraucht werden. Das war in der Nachkriegszeit vor allem in den westlichen Industrienationen der Fall. In anderen Regionen waren Antibiotika oft gar nicht verfügbar oder zu teuer. Das hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch geändert.

Die Substanzen haben jetzt keinen Patentschutz mehr

Gewinner ist nicht mehr das Unternehmen, das die Substanz entdeckt und zuerst vermarktet hat. Vielmehr gibt es mittlerweile Generika, die sehr viel preiswerter sind. Damit sind sie auch erschwinglich in Ländern, in denen sich Menschen aufgrund ihrer finanziellen Situation keine teuren Therapien leisten können.

Derzeit werden Antibiotika vor allem in Indien und China hergestellt und dort auch sehr billig auf den Markt gebracht. Dort sehen wir jetzt die meisten Resistenzen und verblüffende Resistenzphänomene, die uns große Sorgen bereiten.