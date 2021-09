Warum hat aufgebrühter Hagebuttentee noch einen hohen Vitamin-C-Gehalt?

Bei Vitamin C wird man immer den Effekt haben, dass sich das Vitamin in der Hitze schneller abbaut. Die Hagebutte hat relativ viel Vitamin C, sodass noch genügend übrig bleibt, weil es sich ganz so schnell dann doch nicht abbaut. Deshalb kann man durchaus Hagebuttenmarmeladen essen oder Hagebuttentees trinken, die noch Vitamin C haben. Wer ganz sicher sein und gar nichts erwärmen möchte, der kann sich einfach Vitamin C-reiche Kost nehmen, indem er Vogelmiere isst oder Orangen, Kiwis – all die guten Früchte, die man jetzt im Laden bekommt. Da weiß man nämlich auch, was man hat. Und wenn man Appetit darauf hat, dann hat man da auch meistens einen Mangel.

Aber müsste ich dann die Hagebutten mitessen?

Nein, nein. Es reicht aus, wenn Sie das etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Die Hagebutten sind sehr fest, da reichen 5 Minuten nicht aus.

Kann man die aufschneiden und brühen?

Ja, das kann man machen. Sie können die Körnchen noch rausnehmen, weil die so ein bisschen nach Maggi schmecken. Aber es macht auch nichts, wenn Sie die Kernchen drin lassen.