Wie verbreiten sich resistente Keime?

Es gibt die beschreibende Epidemiologie und wir können jedem Krankenhaus auferlegen, eine Resistenzstatistik zu führen. Vom Gesetzgeber wird das als Qualitätssicherungsmaßnahme zunehmend verlangt. Da sehen wir aber nicht, wie sich die Erreger verbreiten.

Die eigentliche Dynamik hat sicher etwas damit zu tun, wie Patienten in unserem Gesundheitswesen weitergeleitet werden. Sie werden mit Beschwerden zum Hausarzt gehen. Wenn der eine Untersuchung oder Behandlung im Krankenhaus für nötig hält, kommen Sie meist in ein lokales Krankenhaus. Sollte dort etwas Kompliziertes festgestellt werden, werden Sie verlegt. So entstehen Patientenströme hin zu den Kliniken, die die maximale Versorgung anbieten können. Diese Kliniken sehen die meisten Patienten, die bereits in anderen Häusern vorbehandelt wurden. Mit diesen Strömen werden antibiotikaresistente Erreger in Krankenhäuser eingespült und weiterverbreitet – in der Nachsorge, in der Rehabilitation, wenn die Unikliniken ihre Patienten in die Reha schicken.

Wir haben das in den Niederlanden und in Großbritannien untersucht und konnten geografisch sehr gut nachweisen, wie sich die Erreger verbreiten. In Deutschland gibt es hierfür noch keine Daten, weil es auch keinen Datensatz gäbe, mit dem man solche Untersuchungen durchführen könnte. Die Daten liegen bei den Krankenversicherungen und sind nicht national verfügbar.